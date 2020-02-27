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Архитектор придумал средство защиты от коронавируса

Архитектор придумал средство защиты от коронавируса
Фото: Massimo Alberico/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
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Механизм уничтожает бактерии вокруг пользователя

Архитектор из Поднебесной Сунь Дайонг разработал костюм Be a Bat Man ("Будь человеком-летучей мышью"), обладателю которого не страшен вирус-убийца. Ноу-хау представляет собой механизм, в сложенном виде напоминающий рюкзак, в разложенном – кокон с панцирем, защищающим человека спереди.

Каркас изобретения состоит из карбоновых опор с пленкой, в которую встроены провода. Благодаря ему вокруг пользователя стерилизуется пространство, а следовательно, погибают бактерии, пишет Dezeen.

Автор антивирусного костюма надеется, что найдется энтузиаст, который справится со всеми инженерными задачами. При этом Сунь Дайонг пообещал, что денег за свой проект не возьмет. 

Бытует мнение, что коронавирус зародился в Поднебесной. Однако, по данным РИА "Новости", китайцы отказываются в это верить. Так, глава специальной экспертной комиссии госкомитета по вопросам здравоохранения КНР Чжун Наньшань заявил: "Не обязательно, что источник болезни возник в Китае", уточняет телеканал "360".

Жертвами коронавируса на данный момент стали более 2,7 тысячи человек. Количество тех, кому поставили страшный диагноз, превысило 80 тысяч человек, отмечает "МИР24"

Ксения АНДРЕЕВА

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