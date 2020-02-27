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Здоровью Джеки Чана угрожает опасность

Здоровью Джеки Чана угрожает опасность
Джеки Чан. Фото: TPG/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com
Знаменитость отправили на карантин из-за подозрения на коронавирус

Смертельно опасную заразу из Китая мог подхватить популярный киноактер и каскадер Джеки Чан. Известно, что звезду закрыли на карантин с подозрением на коронавирус.

Не исключено, что знаменитый артист подцепил его неделю назад на вечеринке в Гонконге, где присутствовали инфицированные гости, передает US Hola. Впрочем, пока не ясно, успел заразиться Джеки Чан или нет.

Возможно, это всего лишь меры предосторожности. Изолировали не только актера, но и других участников мероприятия, пишет "Мир 24"

Напомним, ранее в Китае придумали устройство для защиты от страшного недуга. А в России предупредили о новом способе распространения болячки. 

Ксения АНДРЕЕВА

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