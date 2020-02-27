По последним данным, заразились десятки человек

Тревожные новости поступили из Германии. Там за последние два дня COVID-19 нашли у 30 человек. Комментируя сложившуюся ситуацию, министр здравоохранения Йенс Шпан назвал происходящее "началом эпидемии". Он с сожалением подчеркнул, что найти нулевого пациента, который стал источником распространения вируса-убийцы, уже вряд ли удастся.

"Цепи инфекции частично не отслеживаются, и это новость", – цитирует его Reuters.



По последним данным, число подхвативших вирус-убийцу выросло до 30 человек. Так, только 26 февраля зафиксировали девять новых случаев, четверо из заболевших нашлись в федеральной земле Северный Рейн-Вестфалия, четыре – в Баден-Вюртемберге и один – в Рейнланд-Пфальце, пишет DPA.

Ранее сообщалось о том, что случаи заболевания коронавирусом зафиксировали в новых странах – в Дании, Эстонии, Бразилии, Норвегии, Алжире, и десятке государств.