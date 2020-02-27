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Рудковская теряет деньги и Мальдивы из-за коронавируса

Рудковская теряет деньги и Мальдивы из-за коронавируса
Яна Рудковская. Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/www.globallookpress.com
продолжениеКиев отказался эвакуировать украинцев из охваченной коронавирусом Италии
Смертельная болезнь расстроила планы продюсера

Яна Рудковская пожаловалась, что вспышка эпидемии коронавируса мешает ее отдыху на Мальдивах. Продюсер Димы Билана не знает, что делать с долгожданным отпуском на коралловых островах.

В своем "Инстаграм" Яна опубликовала фото завтрака с золотыми приборами и дизайнерской посудой, подняв тему смертельно опасного заболевания. 

По словам предпринимательницы, ей пришлось отменить выступления в Китае, судьба шоу в Европе неизвестна, сообщает URA.RU

Яна Рудковская надеется на спад эпидемии коронавируса и продолжает фотографировать роскошные завтраки для специальной рубрики в соцсети.

Коронавирусом в Китае заразились почти 79 тысяч человек, в мире цифра приблизилась к трем тысячам. Об инфекции стало известно от замминистра здравоохранения Ирана, который утверждал, что в стране нет эпидемии.

Вчера в Греции подтвердили первый случай заболевания коронавирусом: им заразилась женщина, вернувшаяся из северной Италии. В европейских странах масштабные праздники и карнавалы прекращают раньше срока в связи с распространением болезни.

Ранее "Утро" рассказало, что коронавирусом уже заражены все части света.

Алина ПОПЛАВСКАЯ

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Антон Щеголев
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Да как-то пoxyю!!!!
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