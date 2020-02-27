Смертельная болезнь расстроила планы продюсера

Яна Рудковская пожаловалась, что вспышка эпидемии коронавируса мешает ее отдыху на Мальдивах. Продюсер Димы Билана не знает, что делать с долгожданным отпуском на коралловых островах.

В своем "Инстаграм" Яна опубликовала фото завтрака с золотыми приборами и дизайнерской посудой, подняв тему смертельно опасного заболевания.

По словам предпринимательницы, ей пришлось отменить выступления в Китае, судьба шоу в Европе неизвестна, сообщает URA.RU.

Яна Рудковская надеется на спад эпидемии коронавируса и продолжает фотографировать роскошные завтраки для специальной рубрики в соцсети.

Коронавирусом в Китае заразились почти 79 тысяч человек, в мире цифра приблизилась к трем тысячам. Об инфекции стало известно от замминистра здравоохранения Ирана, который утверждал, что в стране нет эпидемии.

Вчера в Греции подтвердили первый случай заболевания коронавирусом: им заразилась женщина, вернувшаяся из северной Италии. В европейских странах масштабные праздники и карнавалы прекращают раньше срока в связи с распространением болезни.

Ранее "Утро" рассказало, что коронавирусом уже заражены все части света.