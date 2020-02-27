Ситуация переполошила ВОЗ

Планете угрожает пандемия коронавируса, предупредил гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус. По его словам, жуткая эпидемия новой заразы может привести к необратимым последствиям.

"Коронавирус имеет пандемический потенциал, и ВОЗ предоставляет инструменты, чтобы помочь каждой стране подготовиться соответствующим образом", – заявил глава ВОЗ, сообщается в "Твиттер" организации.

Он отметил, что начеку должно быть каждое государство в мире. Ни одной стране не стоит питать иллюзий, что вирус-убийца ее не коснется, добавил доктор Тедрос.

По подсчетам ВОЗ, почти три с половиной тыс. человек подхватили COVID-19 за пределами Китая, более полусотни стали жертвами опасной болезни.

Напомним, ранее забили тревогу в Германии, где разбушевался коронавирус. А в Израиле обнаружили первого зараженного. Известно также, что на карантин закрыли популярного киноактера и каскадера Джеки Чана.