Китайский вирус-убийца обвалит производство электронной техники
Производство в ряде регионов Китая остановилось из-за коронавируса 2019-ncov. Сложившаяся ситуация может привести к тому, что затормозятся поставки полупроводников и компонентов по всему миру. Это уже негативно отразится на темпах роста многих компаний.
Российские компании уже выразили первые опасения: из-за эпидемии задерживается выпуск планшетов для Всероссийской переписи населения. Поставщики не могут получить нужные запчасти, которые делают в Китае. По сообщениям Минпромторга первая партия комплектующих уже поступила в Россию, и часть планшетов будет готова в срок, однако, для всех регионов их не хватит.
Производители машин, зависящие от электронных комплектующих из Китая, также переживают. Nissan закупал 800 видов комплектующих у компаний из провинции Хубэй, которая стала центром распространения коронавируса. В компании отметили, что первые автосборочные линии перестали работать уже 23 февраля. Сначала встал завод в Японии, потом остановят конвейеры в Малайзии.
По словам представителя КАМАЗа, вопрос с китайскими компонентами сейчас не стоит остро и не повлияет на работу компании в марте. Однако если производство, а также логистика не начнут работать на 100%, то ситуация изменится в худшую сторону. В настоящее время КАМАЗ закупает более 100 номенклатурных позиций комплектующих изделий, металлов и материалов из Китая.
"Большинство электронных компонентов, предназначенных для производства конечной продукции, будь то компьютеры или части электронных систем, производятся на территории Китая, и если на данный момент большинство компаний имеет некоторый запас на своих складах, то в случае остановки производства, эти запасы будут быстро исчерпаны", – прокомментировали в группе компаний "Цифра".
В организации добавили, что нехватка компонентов приведет к дефициту и росту цен на продукцию. Увеличится стоимость систем, внедряемых с применением современного цифрового оборудования. В первом квартале 2020 г. На 10% снизятся поставки ноутбуков, планшетов и смартфонов.
Почерневшая Каменских в прозрачном лифе засветила белые подмышки
Исполнительница хита "Elefante" показала роскошную фигуру
Гороскоп на февраль: трем знакам стоит приготовиться к худшему
Звезды обещают неприятности сразу нескольким знакам зодиака
Новости партнеров
Самое читаемое
Фоторепортаж
Здоровье
- Добавляйте в кофе: всего одна специя поднимет потенцию после 50 лет
- Сохранить здоровье после 60 лет помогут простые правила питания
- Вредят здоровью: кому нельзя есть блины
Болезнь Анастасии Заворотнюк
- Состояние Заворотнюк изменилось
- Заворотнюк объявилась в Риме после долгого молчания
- Звезды Первого канала отступили от награды из-за Заворотнюк
Выбор читателей
- Сытная начинка из сыра и ветчины: рецепт блинов с припеком
- Вместо яичницы: рецепт нестандартного завтрака
- Дырчатые блины на молоке: рецепт на Масленицу - 2020
- "Жаль не мужик": полуголая Лолита возбудила даже женщин
- "Лежит бездыханная": правда о здоровье Заворотнюк вылезла наружу
- "Что-то вываливается в районе кустов": Волочкова в трусах-шнурочках засветила своего лебеденка
- "Пассажирский": готовим популярный в СССР салат
- Очень вкусно и сытно: салат "Богатый купец" накормит всех на Новый год
- Вкусно и сытно: простой салат с курицей за 15 минут
- "Россия смеется": слова Заворотнюк распалили народ
- Волочкова в микротрусах-шнурочках показала грудь-блины
- "Тропиканка": Каменских прошлась по пляжу в крошечных трусах
- Муж показал возбужденную Каменских в супермини
- "Пошла вон": захотевшую российских денег Ротару погнали из страны
- Здоровую Заворотнюк сняли в онкоцентре
- Диета долгожителя: что есть после 50 лет
- Шпица без трусов похвасталась видом сзади
- СМИ: Чернышев избавился от Заворотнюк
- "Противно смотреть": полуголая Лорак развалилась на цветах
- "Одна промежность в кадре": Волочкову разнесли за пошлость
Выбор читателей
- Анастасия Волочкова Балерина
- Алла Пугачева Певица, киноактриса
- Евгений Петросян артист эстрады, писатель-юморист и телеведущий
- Армен Джигарханян Актер, создатель и руководитель театра
- Ольга Бузова Телеведущая
- Максим Галкин Артист, телеведущий
- Олег Табаков актер и режиссер
- Эвелина Бледанс Актриса, телеведущая, певица
- Петр Порошенко Президент Украины, бизнесмен
- Филипп Киркоров Певец, композитор
- Мария Захарова Дипломат
- Елена Степаненко артистка эстрады, актриса, юмористка, телеведущая, пародистка, певица
- Ксения Собчак Телеведущая, журналист
- Лайма Вайкуле (Вайкулис) советская и латвийская эстрадная певица, актриса
- Андрей Малахов Журналист, телеведущий
- Владимир Зеленский Шоумен, политик
ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ