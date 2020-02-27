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Китайский вирус-убийца обвалит производство электронной техники

Китайский вирус-убийца обвалит производство электронной техники
Фото: Wang Jianwei/XinHua/www.globallookpress.com
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Компании исчерпают запасы комплектующих, если фабрики в Поднебесной не заработают

Производство в ряде регионов Китая остановилось из-за коронавируса 2019-ncov. Сложившаяся ситуация может привести к тому, что затормозятся поставки полупроводников и компонентов по всему миру. Это уже негативно отразится на темпах роста многих компаний.

Российские компании уже выразили первые опасения: из-за эпидемии задерживается выпуск планшетов для Всероссийской переписи населения. Поставщики не могут получить нужные запчасти, которые делают в Китае. По сообщениям Минпромторга первая партия комплектующих уже поступила в Россию, и часть планшетов будет готова в срок, однако, для всех регионов их не хватит.

Производители машин, зависящие от электронных комплектующих из Китая, также переживают. Nissan закупал 800 видов комплектующих у компаний из провинции Хубэй, которая стала центром распространения коронавируса. В компании отметили, что первые автосборочные линии перестали работать уже 23 февраля. Сначала встал завод в Японии, потом остановят конвейеры в Малайзии. 

По словам представителя КАМАЗа, вопрос с китайскими компонентами сейчас не стоит остро и не повлияет на работу компании в марте. Однако если производство, а также логистика не начнут работать на 100%, то ситуация изменится в худшую сторону. В настоящее время КАМАЗ закупает более 100 номенклатурных позиций комплектующих изделий, металлов и материалов из Китая.

"Большинство электронных компонентов, предназначенных для производства конечной продукции, будь то компьютеры или части электронных систем, производятся на территории Китая, и если на данный момент большинство компаний имеет некоторый запас на своих складах, то в случае остановки производства, эти запасы будут быстро исчерпаны", – прокомментировали в группе компаний "Цифра".

В организации добавили, что нехватка компонентов приведет к дефициту и росту цен на продукцию. Увеличится стоимость систем, внедряемых с применением современного цифрового оборудования. В первом квартале 2020 г. На 10% снизятся поставки ноутбуков, планшетов и смартфонов. 

Полина ИВАНОВА

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