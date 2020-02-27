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В Иране от коронавируса скончался экс-посол в Ватикане

В Исламской Республике эпидемия унесла уже 26 жизней

Бывший посол Ирана в Ватикане, известный религиозный деятель Хади Хосровшахи скончался от коронавируса COVID-19. Ему был 81 год.

Кроме того, как сообщает агентство IRNA, смертельная инфекция поразила вице-президента по делам женщин и семьи Исламской Республики Масуме Эбтекар. Также заболели замминистра здравоохранения и два парламентария.

На сегодняшний момент, в Иране инфицированы 245 граждан страны, погибли 26 человек.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

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