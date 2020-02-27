Убытки "Уральских авиалиний" оцениваются в 360 млн рублей

В результате отмены рейсов в Поднебесную, где бушует эпидемия вируса-убийцы, авиакомпания "Уральские авиалинии" лишилась огромной суммы денег. Как уточнил гендиректор авиаперевозчика Сергей Скуратов, после того как рейсы в Китай были отменены, освободилось четыре самолета.

Лайнеры перевели на Симферополь, Сочи и западные страны, цитирует бизнесмена "Интерфакс-Туризм".

К настоящему моменту компания прекратила полеты в Пекин, Харбин, Хайкоу, Ордос и Сиань, отменены рейсы в Париж, Мюнхен, Рим и Саппоро (последние были крайне популярны у туристов из Китая). Кроме того, перевозчик на месяц отложил запуск рейсов в Римини, сообщает портал "ФедералПресс".

Ранее сообщалось, что нашей планете грозит пандемия вируса-убийцы. Об этом предупредили представители Всемирной организации здравоохранения.