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Америка решила подослать шпиона для слежки за российской нефтью

Америка решила подослать шпиона для слежки за российской нефтью
Фото: Jim West/imageBROKER.com/www.globallookpress.com
продолжениеКоронавирус захватывает бывшие республики СССР
Минобороны США хочет знать все о запасах мирового "черного золота"

Национальное агентство геопространственной разведки (NGA), которое является частью Министерства обороны США, ищет подрядчика который займется поиском информации и выяснением, какими запасами нефти обладают ведущие страны-экспортеры. В список государств, за которыми планирует следить Большой брат, входит и Россия. 

В американском правительственном агентстве заявили, что цель сбора данных – подтвердить существующую информацию "о мировых запасах нефти, перевозках, уровне наполнения хранилищ, ценообразовании и торговле сырьём, массивами данных коммерческой промышленности". 

К слову, нефтяные котировки стремительно падают. И во всем, по традиции, виноват коронавирус. К утру пятницы стоимость одного барреля составила без малого $50, а еще ночью цена была выше.

По данным торгов, сообщает Financial Times, подешевела и западнотехасская нефть. Ее цена сейчас катастрофически мала и составляет всего $46 за баррель.

Больше всего ситуация со стоимостью черного золота на рынке заставляет нервничать главного поставщика – Саудовскую Аравию. Власти государства намерены добиться сокращения добычи нефти странами-участницами ОПЕК. Договариваться с партнерами саудиты планируют в марте 2020 года. 

Напомним, что, несмотря на кризис в политических отношениях, США и Великобритания нарастили объем покупки нефти у РФ. Все дело в финансовой выгоде. Британцы, например, решили сэкономить на поставках черного золота из Алжира и Нигерии, Америка предпочла Россию Венесуэле. 

Полина ЛЕДОВСКИХ

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