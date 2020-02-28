Политика

Рецепты

Гороскопы

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Коронавирус захватывает бывшие республики СССР

Коронавирус захватывает бывшие республики СССР
Фото: Xiao Yijiu/XinHua/www.globallookpress.com
продолжениеУкраина вооружилась градусниками против российских диверсантов
В мире заражены уже более 80 тысяч человек

Смертельно опасная болезнь из КНР продолжает захватывать страны. Она уже перекинулась на бывшие республики Советского Союза. Первые случаи заражения коронавирусом зафиксированы в Литве и Белоруссии.

В релизе, предоставленном Минздравом Литвы, сообщается, что больную женщину отправили на карантин в клинику города Шяуляй. Она подхватила вирус в итальянской Вероне. У нее слабые симптомы, в настоящее время температуры нет, и гражданка проходит лечение.

В Белоруссии COVID-19 обнаружен у одного из студентов из Ирана. Это показали "тесты, проведенные в Республиканском научно-практическом центре эпидемиологии и микробиологии", записано на сайте Министерства здравоохранения республики.

Напомним, в настоящий момент в Китае 78 тысяч человек заразились коронавирусом, 2788 скончались. В остальных странах зарегистрированы около 3,5 тысяч заболевших CODIV-19. 

Полина ЛЕДОВСКИХ

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
Ответить
Ну просто чудо ! Все республики захватывает , а Россию нет !
1
новости партнеров
Загрузка...

Почерневшая Каменских в прозрачном лифе засветила белые подмышки

Исполнительница хита "Elefante" показала роскошную фигуру

Гороскоп на февраль: трем знакам стоит приготовиться к худшему

Звезды обещают неприятности сразу нескольким знакам зодиака

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей