В мире заражены уже более 80 тысяч человек

Смертельно опасная болезнь из КНР продолжает захватывать страны. Она уже перекинулась на бывшие республики Советского Союза. Первые случаи заражения коронавирусом зафиксированы в Литве и Белоруссии.

В релизе, предоставленном Минздравом Литвы, сообщается, что больную женщину отправили на карантин в клинику города Шяуляй. Она подхватила вирус в итальянской Вероне. У нее слабые симптомы, в настоящее время температуры нет, и гражданка проходит лечение.

В Белоруссии COVID-19 обнаружен у одного из студентов из Ирана. Это показали "тесты, проведенные в Республиканском научно-практическом центре эпидемиологии и микробиологии", записано на сайте Министерства здравоохранения республики.

Напомним, в настоящий момент в Китае 78 тысяч человек заразились коронавирусом, 2788 скончались. В остальных странах зарегистрированы около 3,5 тысяч заболевших CODIV-19.