С 28 февраля на границах Незалежной будут измерять температуру

Китайский коронавирус не проникнет на Украину через Россию. Чтобы не допустить подобной диверсии, на всех пунктах пропуска на границе с РФ, в том числе в Крыму, введен режим тотального температурного контроля. Об этом сообщил министр внутренних дел Незалежной Арсен Аваков.

"Мы контролируем все пункты пропуска с ЕС, все пункты перехода в АТО (в Донбассе), в Крым. Завтра (с 28 февраля) еще несколько пунктов по Российской Федерации возьмем под контроль. У нас будет тотальный скрининг температуры", – рассказал он в эфире телеканала "1+1".

Всех заболевших внутри страны будут перевозить на специальном вертолете Ми-8, оборудованном изоляционной капсулой. Куда именно власти намерены эвакуировать зараженных коронавирусом людей, министр не уточнил.

По официальным данным, на территории Незалежной сейчас больных COVID-19 нет, но одна украинка госпитализирована с этим диагнозом в Италии, сообщает сайт "Комсомольская правда". Проводить эвакуацию своих граждан из этой европейской страны Киев не намерен.

На территории России в настоящее время находится три пациента с коронавирусом. Все они – пассажиры лайнера Diamond Princess, несколько недель стоявшего на карантине у берегов Японии. Россияне проходят лечение в больнице Казани.

Вспышка эпидемии нового коронавируса началась в Китае в конце прошлого года. К этому моменту вирус подхватили 78 тысяч человек, в том числе почти 3,5 тысячи – за пределами Китая. Почти 2,8 тысячи человек скончались, 32 тысячи вылечились, но уже известны случаи повторного заражения.