США скупили российскую нефть по дешевке
Итоги 2019 г. показали, что нефть, как и деньги, не пахнет, когда выгода налицо. Главные политические антагонисты России – США и Великобритания – значительно нарастили закупки добываемого в РФ черного золота, несмотря на усиление санкций и сокращение сотрудничества в других сферах.
По данным Федеральной таможенной службы (ФТС), в 2019 г. Россия экспортировала в США 4,7 млн т нефти, что в 2,4 раза больше, чем в 2018 году. Это только прямые поставки. По подсчетам американской стороны, которая учитывает даже российскую нефть, купленную через третьи руки, объем экспорта превысил 7 млн т, пишет РБК.
Но если увеличение закупок США еще можно оправдать их же санкциями против нефтяного сектора Венесуэлы, то аналогичное поведение Великобритании иначе, как просто финансовой выгодой, не объяснить. Англичане в 2019 г. предпочли российское сырье поставкам из Алжира и Нигерии и закупили в РФ черного золота на $1,2 млрд, что в два с лишним раза больше, чем было прежде.
При покупке нефти все решает цена, а не политика, считает аналитик Райффайзенбанка Андрей Полищук. По его мнению, в прошлом году именно поставки из РФ были наиболее выгодными, в том числе – с учетом транспортных расходов.
Ранее стало известно, что РФ выбилась в лидеры среди мировых поставщиков нефти благодаря противостоянию Венесуэлы и Соединенных Штатов.
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