Туроператоры заявили о колоссальных убытках

Российский турбизнес потерял из-за эпидемии коронавируса 27 млрд рублей. Об этом сообщила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе. Причем данный подсчет включает в себя только азиатское направление.

Россия приостановила продажи туров и отправку путешественников в Китай с 24 января. Людям, уже оплатившим поездку, пришлось возвращать деньги в полном объеме. А с 27 февраля пришел запрет на туры в Южную Корею, Иран и Италию. Последний пункт особенно чувствительно сказался на доходах туроператоров: традиционно Италия входит в десятку самых востребованных направлений у россиян.

Так что озвученные 27 млрд руб. – далеко не окончательные данные. Потери российской туристической отрасли еще предстоит оценить, сказала Ломидзе в эфире"Россия 24".

Проблему усугубляет и то обстоятельство, что люди просто боятся ехать за границу. Коронавирус COVID-19 поразил уже почти 75 тысяч человек в 38 странах мира, и каждый день география его распространения расширяется. В результате пустуют гостиницы, снизились доходы перевозчиков, передает TourDom.ru.

Ранее стало известно, что из-за коронавируса страдает производство техники и электроники, а также спортивная индустрия.