У понтифика начался кашель и насморк

Папа Римский Франциск отменил запланированную мессу с итальянским духовенством после того, как заболел во время встречи с прихожанами.

Ватикан рассказал, что 83-летний понтифик почувствовал легкий упадок сил и отдыхает от работы. В четверг, 27 февраля, он остался в собственном номере отеля.

О природе болезни главы Ватикана не сообщается, передает агентство Associated Press. В Италии, где понтифик присутствовал на массовом собрании верующих, зафиксирована вспышка коронавируса.

Папа Римский жал руки присутствующим и поцеловал ребенка во время проезда в автомобиле с водителем. Позже Франциска засняли фотографы, когда он чихал и вытирал нос после мессы.

Глава пресс-службы Ватикана отметил, что понтифик будет присутствовать на всех мероприятиях по расписанию к концу недели.

Ранее "Утро" сообщило, что тысячи туристов из России застряли в Италии, где произошла вспышка опасного заболевания.