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Папа Римский заболел после службы в зараженной коронавирусом Италии

Папа Римский заболел после службы в зараженной коронавирусом Италии
Фото: Giuseppe Ciccia/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
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У понтифика начался кашель и насморк

Папа Римский Франциск отменил запланированную мессу с итальянским духовенством после того, как заболел во время встречи с прихожанами. 

Ватикан рассказал, что 83-летний понтифик почувствовал легкий упадок сил и отдыхает от работы. В четверг, 27 февраля, он остался в собственном номере отеля. 

О природе болезни главы Ватикана не сообщается, передает агентство Associated Press. В Италии, где понтифик присутствовал на массовом собрании верующих, зафиксирована вспышка коронавируса. 

Папа Римский жал руки присутствующим и поцеловал ребенка во время проезда в автомобиле с водителем. Позже Франциска засняли фотографы, когда он чихал и вытирал нос после мессы. 

Глава пресс-службы Ватикана отметил, что понтифик будет присутствовать на всех мероприятиях по расписанию к концу недели. 

Ранее "Утро" сообщило, что тысячи туристов из России застряли в Италии, где произошла вспышка опасного заболевания

Алина ПОПЛАВСКАЯ

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