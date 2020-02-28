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"Это пустое": Лукашенко не боится коронавируса в стране

"Это пустое": Лукашенко не боится коронавируса в стране
Александр Лукашенко. Фото: president.gov.by
продолжениеУченые выяснили, как коронавирус "разъедает" человека
В Белоруссии готовы принимать всех желающих

Лукашенко отказался закрывать границы Белоруссии во время распространения смертельного вируса в мире. 

"Это пустое", – заявил президент на съезде Федерации профсоюзов Белоруссии, передает "БЕЛТА". 

В пятницу, 28 февраля, стало известно о первом случае заражения коронавирусом в стране. Инфекцию COVID-2019 выявили у студента из Ирана. Ранее молодой человек прибыл в Белоруссию из Баку. Зараженный и все, кто с ним контактировал, помещены на карантин в Минскую инфекционную больницу.

В мире от коронавируса умерли более 2800 человек, число заболевших приблизилось к 84 тысячам. Инфекция начала распространяться еще в одной бывшей республике СССР – Литве. 

Ранее "Утро" сообщило, что Россия закрыла границы с Ираном.

Алина ПОПЛАВСКАЯ

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