В Белоруссии готовы принимать всех желающих

Лукашенко отказался закрывать границы Белоруссии во время распространения смертельного вируса в мире.

"Это пустое", – заявил президент на съезде Федерации профсоюзов Белоруссии, передает "БЕЛТА".

В пятницу, 28 февраля, стало известно о первом случае заражения коронавирусом в стране. Инфекцию COVID-2019 выявили у студента из Ирана. Ранее молодой человек прибыл в Белоруссию из Баку. Зараженный и все, кто с ним контактировал, помещены на карантин в Минскую инфекционную больницу.

В мире от коронавируса умерли более 2800 человек, число заболевших приблизилось к 84 тысячам. Инфекция начала распространяться еще в одной бывшей республике СССР – Литве.

Ранее "Утро" сообщило, что Россия закрыла границы с Ираном.