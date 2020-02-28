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Ученые выяснили, как коронавирус "разъедает" человека

Результаты вскрытия тела погибшего от заболевания оказались неожиданными

В КНР исследовали труп умершего от коронавируса в январе. Доктора выяснили, что инфекция поразила легкие зараженного. 

85-летнего китайца госпитализировали, однако сразу не обнаружили выраженных симптомов  COVID-19. Только на десятый день наблюдения у больного зафиксировали боль и неприятные ощущения в горле. 

После дополнительных анализов выяснилось, что мужчина заражен. На 28-й день карантина он скончался от пневмонии, сообщает телеканал "360".

Было проведено вскрытие, которое показало уплотнения и фиброз в легких китайца. Эксперты высказали предположение, что влияние вируса схоже с действием атипичной пневмонии. 

Влияние коронавируса на другие органы не было установлено из-за возраста пациента. Зараженный страдал рядом хронических заболеваний. 

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Алина ПОПЛАВСКАЯ

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