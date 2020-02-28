Политика

Рецепты

Гороскопы

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

В Азербайджане обнаружили первого зараженного коронавирусом

В Азербайджане обнаружили первого зараженного коронавирусом
Фото: Carlo Cozzoli/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
Вирус COVID-19 диагностирован у гражданина России

Россиянин, прибывший в Азербайджан из Ирана, оказался носителем коронавирусной инфекции.  На данный момент пациент помещен в больницу специального режима, где находится под наблюдением врачей.

Это первый зарегистрированный случай заражения в стране.Об этом сообщает АЗЕРТАДЖ с ссылкой на оперативный штаб при Кабинете Министров Республики.  По данным штаба, диагноз россиянина был подтвержден соответствующим тестом, в настоящее время состояние пациента стабильное. Врачи принимают соответствующие меры, чтобы не допустить дальнейшего распространения вируса в стране.

Александра АКСЕНОВА

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров
Загрузка...

Почерневшая Каменских в прозрачном лифе засветила белые подмышки

Исполнительница хита "Elefante" показала роскошную фигуру

Гороскоп на февраль: трем знакам стоит приготовиться к худшему

Звезды обещают неприятности сразу нескольким знакам зодиака

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей