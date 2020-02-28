Вирус COVID-19 диагностирован у гражданина России

Россиянин, прибывший в Азербайджан из Ирана, оказался носителем коронавирусной инфекции. На данный момент пациент помещен в больницу специального режима, где находится под наблюдением врачей.

Это первый зарегистрированный случай заражения в стране.Об этом сообщает АЗЕРТАДЖ с ссылкой на оперативный штаб при Кабинете Министров Республики. По данным штаба, диагноз россиянина был подтвержден соответствующим тестом, в настоящее время состояние пациента стабильное. Врачи принимают соответствующие меры, чтобы не допустить дальнейшего распространения вируса в стране.