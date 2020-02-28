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Иностранцев вышлют из Москвы из-за коронавируса

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Нарушивших режим изоляции пациентов отправят домой

Из столицы депортируют 88 иностранных граждан. Все они нарушили режим изоляции во время пребывания в больнице с подозрением на коронавирус. Об этом заявила заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

По ее словам, с 24 января 204 человека лежали в московской инфекционной больнице с признаками ОРВИ, 145 из них выписали. Все они находились в инкубационном периоде, пишет РЕН ТВ.

В ходе проверки выяснилось, что 88 иностранцев этот режим нарушили, поэтому теперь их депортируют из столицы.

Карина СИРАЗОВА

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