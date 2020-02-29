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Францию перекрывают для туристов

Францию перекрывают для туристов
Париж. Фто: Konstantin Kokoshkin/Russian Look/www.globallookpress.com
Посетить массовые мероприятия в любом из городов страны будет проблематично

Коронавирус продолжает атаковать Европу. Минздрав Франции в целях защиты населения от эпидемии ввел запрет на проведение любых массовых мероприятий численностью более 5000 человек в закрытых помещениях.

Первым забил тревогу президент страны Эммануэль Макрон. После выявленных на территории государства случаев заражения политик заявил, что болезнь может стать массовым явлением, и с ней нужно бороться всеми возможными способами.

Для того, чтобы очаг инфекции не разгорался, французским руководителям позволили насильно заставлять сотрудников работать из дома.

В настоящий момент на территории государства зафиксировано 38 случаев заражения коронавирусом, сообщает ТАСС.  

Полина ЛЕДОВСКИХ

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