Эпидемия стала как никогда опасна

Всемирная организация здравоохранения в очередной раз подняла уровень опасности международного распространения нового типа коронавируса COVID-19 до очень высокого. Об этом говорится на сайте организации.

"Увеличение числа случаев заболевания и числа затронутых стран в течение последних нескольких дней, безусловно, вызывает озабоченность", – сообщил гендиректор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус.

Так, 1 марта телеканал ABC со ссылкой на главу системы здравоохранения штата Западная Австралия рассказал, что в стране умер первый пациент с коронавирусом. Это 78-летний пассажир злополучного лайнера Diamond Princess, который две недели стоял на карантине.

Также первую смерть человека, который переболел COVID-19, зарегистрировали в Таиланде. Об этом заявили представители министерства здравоохранения королевства на пресс-конференции. В США, в штате Вирждиния местные власти ввели режим чрезвычайного положения для борьбы с распространением заразы из-за первой в стране смерти от китайского вируса-убийцы.

Коронавирус впервые подтвердили у пациентов в Люксембурге, передает портал RTL, Армении, сообщил премьер-министр страны Николай Пашинян.

На 1 марта число зараженных в Китае составило 79 394 человек, в мире – 85 404 пациента, скончались 2838 больных новым типом коронавируса.