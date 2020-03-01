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В Севастополе разыскивают сбежавшую из больницы заложницу коронавируса

Россиянка не прошла необходимые обследования

Женщина, которая находилась на карантине в больнице Севастополя для прохождения обследования на коронавирус, сбежала из учреждения. В настоящий момент она объявлена в розыск.

Руководитель регионального управления Роспотребнадзора Наталья Пеньковская заявила агентству "Интерфакс-Юг", что уже имеется соответствующее решение суда. Диагноз беглянке врачи поставить не успели. Женщине было необходимо пройти все соответствующие обследования перед тем, как покинуть больницу.

Согласно последним данным Роспотребнадзора, в России на сегодняшний день не зафиксировано заболевших CODIV-19. В период мониторинга было найдено 1222 человека с признаками ОРВИ, прибывшими из Китая. Еще троих россиян с лайнера Diamond Princess отправили на карантин под Казань.  

Напомним, что Всемирная организация здравоохранения подняла уровень опасности эпидемии коронавируса. По словам гендиректора ВОЗ Тедроса Адханома Гебрейесуса, рост числа зараженных и погибших от китайской заразы вызывает опасение.

Полина ЛЕДОВСКИХ

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