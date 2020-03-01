Туристы не смогли попасть в музей 1 марта

Главный музей Парижа – Лувр, где находится "Мона Лиза" Леонардо да Винчи, перестанет пускать посетителей на неопределенное время. Об этом рассказал представитель музея.

По его словам, который опубликовал "Твиттер" Лувра, дирекция обсуждает со специалистами угрозу распространения коронавируса нового типа, эпидемия которого бушует во всем мире. Твиттер-аккаунт Conflits показывал, что туристы были заперты в коридоре Лувра этим утром, ожидая решения администрации.

Накануне во Франции запретили общественные мероприятия, на которых могут собраться 5 тысяч человек. Французские власти также советуют работодателям заставлять сотрудников трудиться из дома, а не из офиса.