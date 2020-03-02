Пациента изолировали в индивидуальную палату

В Москве с подозрением на коронавирус госпитализировали россиянина, недавно вернувшегося из Италии. Окончательного диагноза пока нет – пациенту на данный момент проводят диагностику. Об этом сообщили в столичном департаменте здравоохранения.

Мужчина находится в инфекционной больнице №1 в Москве, сообщается на сайте департамента здравоохранения. За последние несколько месяцев подозрение на коронавирус было уже у нескольких человек, но ни у одного из пациентов диагноз не подтвердился.

Ранее телеграм-канал Baza писал, что Роспотребнадзор случай заражения подтвердил. Изначально говорилось, что пациент находился в палате с пятью другими больными, позже его изолировали в индивидуальный бокс.

В Роспотребнадзоре также рассказали, что ни у одного из россиян с круизного лайнера Diamond Princess коронавирус не обнаружили. Однако сейчас на карантине находятся еще шесть жителей Приморского края и один житель Омска после возвращения во Владивосток, передает ТАСС.

Случаи заражения коронавирусом, вспыхнувшим в Китае, были зафиксированы более чем в 50 странах, в том числе – в России. По последним данным, заразились больше 80 тысяч человек, 42 тысячи из них выздоровели.

Ранее Всемирная организация здравоохранения подняла уровень опасности международного распространения вируса до очень высокого.

