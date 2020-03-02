В этом году средство разработано не будет

Уже через полтора года отечественные специалисты могут представить вакцину от COVID-19. Об этом рассказал сотрудник Санкт-Петербургского научно-исследовательского института вакцин и сывороток ФМБА России.

Эксперт уточнил, что, так как по российским законам вакцина должна получить регистрационное удостоверение, ускорить процесс не удастся. "Вряд ли успеем сделать что-то быстрее, чем прогноз ВОЗ, который составляет 18 месяцев, то есть это середина следующего года", – объяснил медик РИА "Новости".

Эпидемия коронавируса началась в китайском городе Ухань в конце прошлого года. Сейчас число зараженных составляет более 80 тысяч человек, умерли от нового заболевания около трех тысяч. Всемирная организация здравоохранения считает, что уровень опасности международного распространения COVID-19 является очень высоким.

Заболевание стремительно распространяется за пределами Китая. В Европе печальным лидером стала Италия – к концу февраля в стране было более 800 больных. Больше всего заболевших насчитывается на севере Италии. В Венеции отменили традиционный карнавал, а в Милане – показы мод и все спектакли театра Ла Скала. В соседней Франции из-за опасного вируса закрыли всемирно знаменитый музей Лувр.