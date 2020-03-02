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Коронавирус зверствует в Италии

Число заболевших превысило 1,5 тысячи, 34 человека скончались

Карантинные меры на севере Италии продлены до 15 марта. Такое решение принял глава Совета министров Джузеппе Конте в связи с распространением коронавируса.

В Ломбардии полностью изолированы десять городов. Еще один закрыт от внешнего мира в Венето, передает ТАСС.

По всей стране работодателям рекомендовано перевести сотрудников на удаленный режим работы. Запрещены организованные поездки школьников. Повсеместно проводится дезинфицирующая обработка общественного транспорта и мест скопления людей.  

По данным на воскресенье, 1 марта, в Италии подхватили коронавирус полторы тысячи человек, 34 из которых умерли.

Ранее в Москве госпитализировали россиянина, недавно вернувшегося из Италии.

Николай ВИКТОРОВ

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