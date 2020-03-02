В Приморском крае изолированы семь пассажиров

Состояние здоровья россиян, вернувшихся в Приморье после карантина у берегов Японии на круизном лайнере Diamond Princess, не вызывает опасений у медиков. Об этом сообщила в понедельник, 2 марта, глава краевого управления Роспотребнадзора Татьяна Детковская.

"Повышенной температуры у эвакуированных нет, катаральные проявления отсутствуют. Результаты исследования методом ПЦР в лаборатории Центра гигиены и эпидемиологии в Приморском крае отрицательные", - записано на сайте правительства Приморья.

Вместе с тем инкубационный период не прошел. Поэтому пассажиры лайнера остаются под медицинским наблюдением, уточняет RT.

Ранее стало известно, что еще трое россиян со злополучного лайнера все-таки подхватили коронавирус.