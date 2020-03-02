Профилактика сработает только при тщательном соблюдении личной гигиены

Врач-трихолог Ольга Кохас считает, что избавляться от бороды и отрезать длинные волосы из-за вспышки COVID-19 не нужно. Ранее некоторые специалисты заявили, что мужчинам нужно сбрить усы и другую растительность на лице, чтобы медицинская маска плотнее прилегала к коже.

"Борода и усы – это длинные волосы, а у волос есть защитная функция. Я бы утверждала, что борода и усы – это защита", - объяснила доктор в интервью радио Sputnik. Кохас добавила, что коронавирус имеет такие маленькие размеры, что легко проникает через кожу. Поэтому человек с большей вероятностью заболеет, если будет ходить без одежды.

При этом медик предупредила, что борода, усы и длинные волосы смогут защитить своих обладателей лишь в том случае, если строго соблюдать личную гигиену. Мужчины должны мыть бороду шампунем, следить, чтобы под волосками на лице не было высыпаний.



Однако ни медицинская маска, ни отсутствие усов и бороды не способно полностью защитить от болезни, напоминает телеканал "360".

Ранее сообщалось, что вакцина от коронавируса будет разработана не раньше, чем в середине 2021 года. Первая вспышка эпидемии была зафиксирована в конце прошлого года в китайском городе Ухань. В настоящее время вирусом COVID-19 больны больше 80 тысяч человек в мире, умерли три с лишним тысячи.