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Смертельный коронавирус распространяется вопреки мерам изоляции

Смертельный коронавирус распространяется вопреки мерам изоляции
Фото: Fernando Gutierrez-Juarez/ZB/www.globallookpress.com
Случаи заболевания подтверждены уже в 65 странах

Индонезия, Чехия и Доминикана пополнили черный список государств, на территории которых выявлены инфицированные коронавирусом COVID-19 граждане. Таким образом, к утру понедельника, 2 марта, эпидемия поразила 65 стран.

По данным Всемирной организации здравоохранения, в мире заразились коронавирусом более 84,2 тыс. человек, 3019 человек умерли. Причем эта статистика включает в себя данные только тех стран, где уровень медицинского контроля довольно высок и где ответственно подходят к информированию ВОЗ о текущей ситуации. К примеру, ранее организация не скрывала сомнений по поводу сведений из Турции, власти которой утверждали, что коронавирус не проник на ее территорию.

Больше всего инфицированных в Китае, откуда и началось распространение вируса. Там за последние сутки скончались 44 человека, передает ТАСС. Крайне сложная ситуация в Южной Корее, Италии, Иране. Многие страны закрыли с этими государствами авиасообщение, запретили отправлять туда туристов и принимать иностранцев, недавно там побывавших. Но эти меры помогают слабо. Эпидемия быстро распространяется. В США в первый день весны умерли 2 человека из 80, подхвативших коронавирус. Есть жертвы вируса в Японии, Австрии,Таиланде, Австралии. Туристические организации во всем мире в панике – на планете не остается стран, куда можно отправлять путешественников без риска заразитьсяCOVID-19.

В России три человека находятся на карантине в Казани, семеро в Приморье и один в Москве – он недавно вернулся из итальянского Милана и был госпитализирован с подозрением на COVID-19.

Николай ВИКТОРОВ

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