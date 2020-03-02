Смертельный коронавирус распространяется вопреки мерам изоляции
Индонезия, Чехия и Доминикана пополнили черный список государств, на территории которых выявлены инфицированные коронавирусом COVID-19 граждане. Таким образом, к утру понедельника, 2 марта, эпидемия поразила 65 стран.
По данным Всемирной организации здравоохранения, в мире заразились коронавирусом более 84,2 тыс. человек, 3019 человек умерли. Причем эта статистика включает в себя данные только тех стран, где уровень медицинского контроля довольно высок и где ответственно подходят к информированию ВОЗ о текущей ситуации. К примеру, ранее организация не скрывала сомнений по поводу сведений из Турции, власти которой утверждали, что коронавирус не проник на ее территорию.
Больше всего инфицированных в Китае, откуда и началось распространение вируса. Там за последние сутки скончались 44 человека, передает ТАСС. Крайне сложная ситуация в Южной Корее, Италии, Иране. Многие страны закрыли с этими государствами авиасообщение, запретили отправлять туда туристов и принимать иностранцев, недавно там побывавших. Но эти меры помогают слабо. Эпидемия быстро распространяется. В США в первый день весны умерли 2 человека из 80, подхвативших коронавирус. Есть жертвы вируса в Японии, Австрии,Таиланде, Австралии. Туристические организации во всем мире в панике – на планете не остается стран, куда можно отправлять путешественников без риска заразитьсяCOVID-19.
В России три человека находятся на карантине в Казани, семеро в Приморье и один в Москве – он недавно вернулся из итальянского Милана и был госпитализирован с подозрением на COVID-19.
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