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Летевших рядом с зараженным иранцем россиян отправят на карантин

Потенциально опасный пассажир летел в Пекин тразитом через столицу РФ

Транзитный пассажир, летевший 29 февраля из Ирана в Пекин через Москву, оказался заражен вирусом COVID-19. Вместе с ним на борту находились 20 российских граждан.

Пассажиры были осмотрены врачами, ни у одного симптомов коронавируса не выявлено, сообщается в комментарии посольства России в КНР. В Пекине отметили, что пассажиры, сидевшие в самолете недалеко от больного, будут изолированы на двухнедельный карантин. 

В конце декабря прошлого года в Китае началась вспышка неизвестной болезни, вызываемой новым типом коронавируса. По последним данным, вирусом COVID-19 заразилось более 88 тысяч человек в мире, свыше трех тысяч больных умерли, напоминает телеканал "360"

Валентина МАЙОРОВА

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