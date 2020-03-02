Потенциально опасный пассажир летел в Пекин тразитом через столицу РФ

Транзитный пассажир, летевший 29 февраля из Ирана в Пекин через Москву, оказался заражен вирусом COVID-19. Вместе с ним на борту находились 20 российских граждан.

Пассажиры были осмотрены врачами, ни у одного симптомов коронавируса не выявлено, сообщается в комментарии посольства России в КНР. В Пекине отметили, что пассажиры, сидевшие в самолете недалеко от больного, будут изолированы на двухнедельный карантин.

В конце декабря прошлого года в Китае началась вспышка неизвестной болезни, вызываемой новым типом коронавируса. По последним данным, вирусом COVID-19 заразилось более 88 тысяч человек в мире, свыше трех тысяч больных умерли, напоминает телеканал "360".

