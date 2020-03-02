В столице зарегистрировали первый случай заражения опаснейшим вирусом-убийцей из Китая

Вирус COVID-19 диагностировали у жителя Москвы, вернувшегося из Италии, в которой сейчас зверствует заболевание. Медики поставили ему "легкую форму" коронавируса и поместили на лечение. О первом официально зафиксированном случае в российской столице рассказали в Роспотребнадзоре.

Диагноз сначала поставили в инфекционной больнице №1 Москвы, после чего его подтвердили в ведомстве.

В это время еще 26 человек проверяют на наличие вируса в Санкт-Петербурге. Об этом рассказал источник в медицинских кругах.

"По данным на 2 марта, в инфекционной больнице имени Боткина находятся 26 пациентов с признаками ОРВИ, прибывших из неблагополучных по коронавирусной инфекции стран", – цитирует осведомителя РИА "Новости".

Напомним, о вспышке коронавируса в Италии и стало известно на прошлой неделе.

В России пока официально известно только о двух случаях заражения. Одного инфицированного нашли в Тюмени, другого – в Чите. Оба граждане Китая. По данным того же Роспотребнадзора, их подлечили и уже выпустили.