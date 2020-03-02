Меркель отказались пожать руку из-за коронавируса
Министр внутренних дел ФРГ Хорст Зеехофер отказался пожать руку канцлеру Ангеле Меркель, видно, опасаясь, заразиться коронавирусом COVID-19. Обновленные реалии этикета на фоне эпидемии случились в понедельник, 2 марта, в ходе встречи с представителями объединений мигрантов в Берлине.
На распространенных в СМИ и соцсетях видеоролике можно увидеть, как фрау канцлер направляется к своему стулу и протягивает для приветствия руку Зеехоферу. Однако тот жестом дает ей понять, что нет, не хочу я тебе жать руку. В ответ, под дружный смех присутствующих, Меркель понимающе разводит руками и показывает всем ладони: да, да, понимаю, нет – так нет.
""Я вам руки не подам": Меркель, министр внутренних дел Германии Зеехофер и недремлющий коронавирус", – подписал видео журналист кремлевского пула Дмитрий Смирнов в "Твиттер".
По данным немецких СМИ, таким образом министр выполнил свое обещание, когда он отказался от всех рукопожатий в связи с ситуацией эпидемии коронавируса, добравшегося из Китая в Европу.
Аккурат сегодня пресс-служба мэрии Берлина уведомила о первом инфицированном COVID-19 в столице Германии. Сейчас заболевший находится в клинике "Шарите", а все, кто с ним контактировал – это десять человек – помещены под домашний карантин.
В настоящий момент, пишет ТАСС,
в ФРГ зафиксировано 130 зараженных коронавирусом в 10 федеральных землях из 16.
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