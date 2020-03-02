Американский микробиолог предложил действенные методы обезопасить себя

В мире бушует эпидемия коронавируса Covid-19, и в первую очередь в группе риска быть зараженными находятся путешественники. Профессор американского университета, микробиолог Келли Рейнолдс рассказал, как защититься от инфекции.

"Риск заражения коронавирусом через воздух в кабине самолета относительно невысок, однако, никто не может гарантировать, что рядом с вами не находится переносчик. Нужно соблюдать меры предосторожности."– заявил Рейнолдс изданию Independent.

Профессор подчеркнул, что путешественникам необходимо запастись антибактериальными салфетками, чтобы иметь возможность продезинфицировать потенциально опасные поверхности: например, столик и подлокотники в самолете или поезде. В качестве еще одного эффективного способа избежать заражения, Рейнолдс предложил частое мытье рук с мылом и их обработку антибактериальным гелем. Микробиолог утверждает, что антисептики для рук помогут в борьбе с опасными для человека бактериями.

Также, по сообщению Independent, стало известно, что ряд корейских и китайских авиакомпаний стал более бдительно относиться к дезинфекции салонов самолетов. Авиаперевозчики обрабатывают лайнеры сверхсильными средствами перед полетом.

По последним данным, новым типом коронавируса заразилось около 89 тысяч человек. Случаи заболевания COVID-19 зафиксированы более чем в 60 странах мира.