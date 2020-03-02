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Заложники коронавируса: как вернуть деньги за путевку

Фото: Patrizia Cortellessa/www.globallookpress.com Фото: Yao Qilin/Xinhua/www.globallookpress.com
Фото: Mazyar Asadi/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com Фото: Xu Congjun/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com Фото: Mirco Toniolo/Ropi/www.globallookpress.com
У туристов есть шансы компенсировать затраты

Новая зараза из Китая подкосила туристический бизнес. Путешественникам, кроме Поднебесной, закрыта дорога также в Италию, Иран и Южную Корею.

Оказавшиеся же в заложниках в этих странах россияне могут смело требовать возвращения на родину досрочно. О том, что туроператор обязан отдать деньги за неиспользованные дни отдыха, прописано в законе  "Об основах туристской деятельности". Однако менять билеты или нет, решает компания, пишет РИА "Новости" со ссылкой на юристов. 

Фото: Mirco Toniolo/Ropi/www.globallookpress.com

Между тем, если путешествие в запрещенную страну еще не началось, то турист может смело претендовать на расторжение договора. Чем раньше поступит обращение, тем проще будут обстоять дела. Однако на возврат денег уйдет минимум две недели. При этом некоторые компании отдают их лишь в судебном порядке, отметила исполнительный директор АТОР Майя Ломидзе.

Впрочем, фирме, конечно, проще, предложить альтернативный вариант. Например, перенести поездку на более поздние даты. 

Фото: Yao Qilin/Xinhua/www.globallookpress.com

Знаменательно хуже обстоит ситуация с авиакомпаниями. Они беспрекословно вернут средства, если действует запрет на полеты в ту или иную страну. В противном случае они не обязаны этого делать, заключил исполнительный директор агентства "АвиаПорт" Олег Пантелеев.

Фото: Mazyar Asadi/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com

Если воздушное сообщение с Ираном и Южной Кореей приостановлено, то рейсы в Италию никто не отменял. Единицы авиапревозчиков пошли навстречу пассажирам. Одни – на фоне коронавирусного ажиотажа предложили отдать деньги за купленные заранее билеты, вторые – перебронировать на другие даты (возможно, с доплатой) или изменить направления полетов, устранив в разницу в цене, если таковая имеется.  

Фото: Xu Congjun/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com

А вот договориться с отелями и экскурсионными бюро без посредников куда сложнее. Вполне возможно, что за отмену брони они выставят штраф. Впрочем, арендодатели в Италии, судя по сообщениям в Сети, идут на уступки туристам, перенося даты или полностью возвращая деньги. 

Ксения АНДРЕЕВА

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