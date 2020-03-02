Операция длилась около пяти часов

В больнице китайского города Уси (восточная провинция Цзянсу) зараженному коронавирусом COVID-19 местному жителю удалось пересадить оба легких.

Как сообщает сегодня издание FlashNord, 59-летний пациент пролежал на операционном столе около пяти часов. Трансплантацией органов занималась бригада хирургов во главе с ведущим специалистом в КНР в данной области Чэнь Цзинъюнем. Операция проведена успешно, мужчина здоров, однако пока находится в больнице.

Отмечается, что донором биоматериалов стал умерший житель другой провинции.



