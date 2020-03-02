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Пляжному отдыху конец: новый курорт стал опасным из-за китайской заразы

Пляжному отдыху конец: новый курорт стал опасным из-за китайской заразы
Фото: Digfoto/imageBROKER.com/www.globallookpress.com
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Туры в Тунис россияне, вероятно, теперь будут покупать менее охотно

В стране подтвердился первый случай заражения коронавирусом, который расползается по всей планете. Для российских туристов, которые планировали отдых в Тунисе, это стало очередным неприятным сюрпризом на фоне вестей об аналогичных случаях на других курортах.

О первом подхватившем коронавирус в Тунисе сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство ТАР. Как заявили в минздраве страны, заразился 40-летний тунисец, который побывал в Италии.

Напомним, ранее коронавирус добрался до Таиланда, где любят отдыхать россияне, а также Доминиканы. Среди опасных для туристов стран – Италия, куда Роспотребнадзор не рекомендует ехать. Сейчас там крайне сложная ситуация. Об угрозе распространения коронавируса ранее заявили и в Турции.

Ранее стало известно, что российская вакцина от коронавируса появится через полтора года, напоминает сайт телеканала "МИР 24".

Кристина ЧЕРНИКОВА

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