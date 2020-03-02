Почти сотню человек закрыли на карантин

Москву охватила паника из-за вируса-убийцы, заполонившего Китай и добравшегося до Европы. Не исключено, что подхвативший в Италии COVID-19 мужчина заразил других людей.

Из-за контакта с заболевшим госпитализированы 24 человека из числа его родственников и знакомых. Кроме того, на больничные койки попали пассажиры самолета, на борту которого прибыл в столицу москвич. Список находившихся рядом с ним лиц установлен в течение суток, отметил мэр Москвы Сергей Собянин.

"Госпитализированы 6 родственников и 5 знакомых заболевшего. Из числа пассажиров рейса госпитализи­ровано 13 человек", – говорится в сообщении столичного градоначальника.

А вот потенциальные жертвы коронавируса, которые вернулись в Москву тем же рейсом, просто заперты на карантин. Всего их 83.



На сегодня под наблюдением медиков из-за опасности распространения новой заразы находятся 5,5 тыс. человек. Собянин отметил, что воспитанникам детских садов и школьникам ежедневно измеряют температуру. Данную процедуру планируют выборочно проводить на входе в метро.

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