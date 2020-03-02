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Первый случай коронавируса выявлен в Латвии

Опасная болезнь укрепляется в странах Прибалтики

Первый случай инфицирования коронавирусом COVID-19 зафиксирован в Латвии. Об этом в понедельник, 2 марта, сообщил Минздрав Республики.

"Министерство здравоохранения и Центр профилактики и контроля заболеваний подтверждают, что в Латвии диагностирован первый пациент с коронавирусной болезнью COVID-19", – говорится в релизе ведомства.

Ранее случаи заражения уже были отмечены в Эстонии и Литве.

О том, как распознать первые симптомы болезни, "Утро.ру" рассказывало в середине февраля.


Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

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