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Названо неожиданное оружие против коронавируса

Названо неожиданное оружие против коронавируса
Фото: Roman Denisov/www.globallookpress.com
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Распространение новой заразы связали с погодой

Лихо распространяющийся коронавирус может взять паузу при потеплении. Не исключено, что оно губительно для новой заразы, выяснили ученые из немецкого института Роберта Коха. При этом в холодную погоду она легко распространяется, уточнил заместитель директора Института Европы РАН Владислав Белов

"Существует вероятность, что к лету все сложности, связанные с этим заболеванием, будут преодолены", – заявил он, передает "Российская газета".

Однако стопроцентной гарантии никто дать не может, поскольку вирус-убийца до конца не изучен. Зато существует вероятность, что эпидемия смертельного недуга совпадет с волной обычного гриппа. Вот тогда врачам придется непросто. На них "ляжет двойная нагрузка", отметил заведующий сектором молекулярной эволюции Института проблем передачи информации РАН Георгий Базыкин. 

Вакцины от COVID-19 пока нет, как и лекарств для его лечения. Отчаявшиеся медики приглядываются к эффективным препаратам от ВИЧ и гепатита С. В безвыходной ситуации пользу могла принести вакцина против атипичной пневмонии из-за схожести возбудителей. Однако ее так и не разработали, поскольку эпидемия затихла. 

Между тем коронавирус разбушевался по всему миру. Количество зараженных в Италии приближается к двум тысячам. В пять раз больше зарегистрировано заболевших за пределами Китая. А в самой Поднебесной число подхвативших заразу достигло 90 тысяч. Подтвержден случай заражения в Москве. Родственников и знакомых мужчины госпитализировали, как говорится, на всякий пожарный. 

Ксения АНДРЕЕВА

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