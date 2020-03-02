Жителям страны навязывают несуществующие способы обезопасить себя от опасной болезни

На сервисе Avito продолжают публиковать объявления о продаже неких исцеляющих или защищающих от коронавируса CODIV-19 "лекарств".

Так, по информации издания "ФедералПресс", недавно кто-то выставил на продажу целый набор из ножа, маски и презерватива за 3 тыс. 500 рублей. По утверждению продавца, нож защитит человека от переносчика инфекции, маска просто популярная и необходимая вещь, а контрацептив обезопасит от венерических заболеваний.

Также на сервисе можно найти алтайский горный чудо-мед, чайный гриб Чага, хозяйственное мыло, бывшую в употреблении обувь.

Ранее "Утро.ру" писало, как на "Авито" россияне размещают и другие предложения по "защите" от новой заразы.

