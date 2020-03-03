У молодого человека на руках до сих пор нет результатов анализов

Первый москвич, заразившийся китайской инфекцией в Италии, пожаловался на травлю в интернете. Давид Бероев уверяет, что ему угрожают.

Молодой человек искренне не понимает, почему это происходит. Он ведь еще даже не получил подтверждение о наличии у него CODIV-19. По словам Бероева, у врача больницы, где он проходил обследование, результатов анализов тоже нет. Поэтому просто не имеет смысла верить всему, что пишут в Сети.

Когда молодой человек приехал из Италии, у него появились симптомы ОРВИ, и тогда его положили в общую палату больницы, пишет RT.

"Я не знаю, плохо это или хорошо, заразился я там, в Италии, и вообще заразился ли", – резюмировал Бероев.

Заложник коронавируса рассказал и том, что его родственников, с которыми он контактировал, заставили с полицией приехать в больницу и закрыли в палате.

Напомним, по последним данным вирусом заражены более 89 тысяч человек, почти 3 тысячи скончались. Инфекция уже охватила 65 с лишним стран.

