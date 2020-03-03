Политика

Рецепты

Гороскопы

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Первый заболевший коронавирусом в Москве стал жертвой травли

У молодого человека на руках до сих пор нет результатов анализов

Первый москвич, заразившийся китайской инфекцией в Италии, пожаловался на травлю в интернете. Давид Бероев уверяет, что ему угрожают.

Молодой человек искренне не понимает, почему это происходит. Он ведь еще даже не получил подтверждение о наличии у него CODIV-19. По словам Бероева, у врача больницы, где он проходил обследование, результатов анализов тоже нет. Поэтому просто не имеет смысла верить всему, что пишут в Сети.

Когда молодой человек приехал из Италии, у него появились симптомы ОРВИ, и тогда его положили в общую палату больницы, пишет RT.

"Я не знаю, плохо это или хорошо, заразился я там, в Италии, и вообще заразился ли", – резюмировал Бероев.

Заложник коронавируса рассказал и том, что его родственников, с которыми он контактировал, заставили с полицией приехать в больницу и закрыли в палате.

Напомним, по последним данным вирусом заражены более 89 тысяч человек, почти 3 тысячи скончались. Инфекция уже охватила 65 с лишним стран.  

Полина ЛЕДОВСКИХ

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров
Загрузка...

Почерневшая Каменских в прозрачном лифе засветила белые подмышки

Исполнительница хита "Elefante" показала роскошную фигуру

Необычный квас улучшит потенцию после 50 лет

Народное средство избавит и от простатита

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей