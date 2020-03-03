В Ватикане отказались комментировать новость о болезни Франциска I

Анализы показали, что Папа Римский не болен коронавирусом. Ранее СМИ сообщили, что 83-летний понтифик отменил ряд запланированных мероприятий из-за плохого самочувствия.

Официальный спикер Ватикана Маттео Бруни при этом заявил, что пока у него пока нет комментариев относительно этой новости, отмечает Reuters.

Франциск I заболел в конце февраля после встречи с прихожанами. Немедленно возникли подозрения, что он подхватил вирус COVID-19.