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Иран обратился к России за помощью в борьбе с коронавирусом

Иран обратился к России за помощью в борьбе с коронавирусом
Фото: Hussain Ali/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
Своими силами Тегеран не справляется с эпидемией

Ирану нужна помощь в борьбе с распространением коронавируса. Это признал посол Тегерана в Москве Казем Джалали.

По его словам, Иран обратился с соответствующей просьбой к России. Там также готовы принять "гуманитарную помощь" от всех стран-"единомышленников", передает РИА "Новости". Известно, что Франция, Германия и Великобритания уже выделили Ирану €5 млн на приобретение медикаментов и других средств для борьбы с эпидемией.

Ситуация с коронавирусом в Иране, в самом деле, весьма сложная. На данный момент там зафиксировано более 1,5 тысячи инфицированных, из которых 66 скончались. Хотя о том, что COVID-19 в принципе проник в страну, было объявлено только 19 февраля. Проблема в том, что диагностировали вирус у двух иранцев лишь после их смерти. Учитывая, что летальность данного коронавируса не слишком высока, примерно 1 – 2%, можно подозревать, что тамошние медики заметили эпидемию, когда было слишком поздно.

Об этом же свидетельствует большое число зараженных среди высокопоставленных лиц Ирана. Уже известно, что заболели вице-президент ИРИ по делам женщин и семьи Масуме Эбтекар, замминистра здравоохранения Ираджа Харирчи, депутат парламента Махмуд Садеки, сотрудник местного отделения Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), перечисляет "Взгляд".

В связи с резким ростом масштаба эпидемии в Иране многие страны, в том числе Россия, закрыли границы. Тем не менее в соседних республиках, например, Азербайджане, уже появились больные коронавирусом, недавно побывавшие в Иране. Со всеми границы не закроешь. Выход – усиленные меры профилактики и карантин при малейшем подозрении на вирус. Так, около 20 россиян уже вынуждены проводить время в изоляции из-за того, что находились в одном самолете с иранцем, летевшим транзитом через Москву в Пекин.

Николай ВИКТОРОВ

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