Вирус проник в Незалежную из Европы

У жителя Черновицкой области, вернувшегося на Украину из Италии, обнаружен коронавирус.

Эту информацию официально подтвердил на брифинге главный санитарный врач страны Виктор Ляшко. Он добавил, что в понедельник, 2 марта, медики осмотрели четырех человек с подозрением на вирус COVID-19. Во вторник анализы подтвердили, что один из них заболел.

В прошлом месяце Киев эвакуировал украинских граждан из города Ухань в КНР из-за вспыхнувшей там эпидемии нового вируса. Вывезенные из Китая были отправлены на карантин в Полтавскую область. Местные жители активно протестовали против размещения соотечественников рядом со здоровыми людьми. Беспорядки переросли в столкновения с полицией.

Ранее интернет-пользователи решили, что коронавирус атаковал Украину.