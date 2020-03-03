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На Украине подтвердили первый случай заболевания COVID-19

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Вирус проник в Незалежную из Европы

У жителя Черновицкой области, вернувшегося на Украину из Италии, обнаружен коронавирус.

Эту информацию официально подтвердил на брифинге главный санитарный врач страны Виктор Ляшко. Он добавил, что в понедельник, 2 марта, медики осмотрели четырех человек с подозрением на вирус COVID-19. Во вторник анализы подтвердили, что один из них заболел.

В прошлом месяце Киев эвакуировал украинских граждан из города Ухань в КНР из-за вспыхнувшей там эпидемии нового вируса. Вывезенные из Китая были отправлены на карантин в Полтавскую область. Местные жители активно протестовали против размещения соотечественников рядом со здоровыми людьми. Беспорядки переросли в столкновения с полицией.

Ранее интернет-пользователи решили, что коронавирус атаковал Украину.

Валентина МАЙОРОВА

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