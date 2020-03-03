Но даже в использовании средств профилактики заболевания нужно знать меру

Профессор НИИ вирусологии имени Ивановского Михаил Щелканов считает, что кварцевые лампы подходят для профилактики всех респираторных инфекций, в том числе вируса COVID-19 и гриппа.

Специалист добавил, что дезинфицирующие лампы полезно использовать во всех общественных помещениях, включая школы, однако нужно внимательно читать инструкцию. Кварцевать классы лучше вечером, чтобы к началу занятий озон успел выветриться, отметил эксперт в комментарии "Взгляду".

Однако во всем, даже в профилактике заболеваний, нужно знать меру. Например, в одной из столичных школ учитель на перемене включила кварцевую лампу. Поскольку устройство проработало целый день, более 20 учеников получили ожоги глаз.

