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Ученый предложил использовать лампы для борьбы с коронавирусом

Но даже в использовании средств профилактики заболевания нужно знать меру

Профессор НИИ вирусологии имени Ивановского Михаил Щелканов считает, что кварцевые лампы подходят для профилактики всех респираторных инфекций, в том числе вируса COVID-19 и гриппа. 

Специалист добавил, что дезинфицирующие лампы полезно использовать во всех общественных помещениях, включая школы, однако нужно внимательно читать инструкцию. Кварцевать классы лучше вечером, чтобы к началу занятий озон успел выветриться, отметил эксперт в комментарии "Взгляду".

Однако во всем, даже в профилактике заболеваний, нужно знать меру. Например, в одной из столичных школ учитель на перемене включила кварцевую лампу. Поскольку устройство проработало целый день, более 20 учеников получили ожоги глаз. 

Валентина МАЙОРОВА

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