Амстердам испугался смертельной эпидемии

Суд в Нидерландах, где 9 марта должен начаться процесс по делу о крушении малайзийского "Боинга" MH17 в небе над Донбассом, может пройти в закрытом режиме из-за атакующего Европу китайского коронавируса.

Как сообщает Телеграм-канал "Раньше всех. Ну почти" со ссылкой на агентство Reuters, суд уже предупредил, "что не пустит в зал 9 марта людей с малейшими признаками простуды".

Т.е. всем участникам процесса необходимо быть абсолютно здоровыми.

Можно только догадываться, если в стране зараженных COVID-2019 с каждым днем будет увеличиваться, то суд могут сделать или закрытым для всех, или вообще его перенести. На сегодняшний день в Нидерландах подтверждено 24 случая инфицированных коронавирусом. Почти все заболевшие ранее посещали Италию, говорится в заявлении национального института здравоохранения.

Напомним, в начале февраля нынешнего года четверым фигурантам дела по крушению "Боинга" в июле 2014 г. над Донбассом Национальная прокуратура Нидерландов предъявила обвинение. Речь идет о россиянах Игоре Гиркине (Стрелкове), Сергее Дубинском, Олеге Пулатове и украинце Леониде Харченко. До сих пор неизвестно, собирается ли кто-нибудь из них лично присутствовать на суде. Точно в Нидерландах не будет военного реконструктора Стрелкова.

