Состязания в Токио могут отложить из-за эпидемии коронавируса

Возможность перенести Игры в Японии на конец 2020 года увидели в контракте на проведение соревнований. Об этом сообщила министр по делам Олимпиады и Паралимпиады в Токио Сэйко Хасимото.

По ее словам, конкретных сроков проведения не оговаривается – только год – 2020-й. Что можно расценивать как "возможность отсрочки Олимпиады". При этом Хасимото подчеркнула, что пока японские власти не намерены отказываться от ее проведения, пишет агентство Reuters. Напомним, состязания по плану должны начаться 24 июля. Продлятся они до 9 августа.

Ранее о том, что Олимпиада-2020 оказалась под угрозой срыва, заявил член МОК Ричард Паунд. Коронавирус стремительно распространяется по всей планете. Более чем в 60 странах подтверждены случаи заражения.