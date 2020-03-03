Новые правила на фоне разрастающейся эпидемии установил Роскомнадзор

Отныне в обязательном порядке в России начнут проверять на наличие вируса COVID-19 всех поступающих в больницы с пневмонией. Такое постановление подписала глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Обеспечить проведение лабораторных исследований на новую коронавирусную инфекцию материалов от больных с пневмониями и больных с признаками ОРВИ с учетом эпидемиологического анамнеза и в иных случаях по эпидемиологическим показаниям", – цитирует издание FlashNord документ.

Те результаты анализов, которые покажутся медикам сомнительными или дадут положительные данные, далее поступят для перепроверки в Референс-центр по мониторингу за коронавирусными инфекционными болезнями, который работает на базе научного центра "Вектор" Роспотребнадзора.