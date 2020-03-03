Коронавирус заблокировал работу ПАСЕ по Украине
Депутатам и простым гражданам, прибывшим из мест, где обнаружены очаги вспышки китайского вируса COVID-19, запретили в ближайшее время посещать Совет Европы. Об этом сообщает издание Daily Storm со ссылкой на оказавшееся в его распоряжении письмо руководства ПАСЕ.
Парламентская Ассамблея закрыла свои офисы в Париже, Страсбурге, а также в других городах для всех лиц, которые прибыли на заседания организации, в том числе и транзитным путем, из Китая, Сингапура, Южной Кореи, итальянских областей Ломбардии и Венето.
"Они должны оставаться дома в течение 14 дней после своего возвращения. Это связано с эпидемией коронавируса", – говорится в письме.
Кроме того, напоминает издание, ранее уже ПАСЕ отменила или перенесла на неопределенный срок 12 международных мероприятий в США, Франции, Германии, Швейцарии, России, в том числе, Ялтинский международный экономический форум, инвестиционный форум в Сочи, книжный салон и марафон в Париже, собрание Американского физического общества и Энергетический форум CERA WEEK, Женевский автосалон.
Также пострадала и Незалежная. Киев лишился "Украинской недели", запланированной на начало марта в стенах Европарламента. По удар попала и Италия, где сейчас более всего в Европе зафиксировано инфицированных COVID-19. Намеченный на конец февраля Европейский континентальный форум отменен.
Отметим, что ранее во вторник, 3 марта, стало известно о первом заболевшем на Украине. Причем инфекция была зафиксирована не в приснопамятных Новых Санжарах, куда первоначально власти с боем эвакуировали собственных граждан из китайского Уханя, а в Черновицкой области. Там с коронавирусом оказался мужчина, приехавший из Италии.
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