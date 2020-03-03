Диагноз туристов подтвердили в Арабских Эмиратах

В министерстве здравоохранения ОАЭ подтвердили, что у двух россиян выявлен коронавирус. Заражение произошло в результате контакта с итальянскими велогонщиками.

Заболевшим сейчас оказывают медицинскую помощь, их отправили на карантин, заявили в ведомстве. Среди пациентов со смертельной инфекцией также оказались два итальянца, один немец и один колумбиец.

Ранее в ОАЭ отменили финальный этап велогонки из-за заражения COVID-19 двух участников.



