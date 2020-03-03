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Россияне заразились коронавирусом на курорте

Диагноз туристов подтвердили в Арабских Эмиратах

В министерстве здравоохранения ОАЭ подтвердили, что у двух россиян выявлен коронавирус. Заражение произошло в результате контакта с итальянскими велогонщиками. 

Заболевшим сейчас оказывают медицинскую помощь, их отправили на карантин, заявили в ведомстве. Среди пациентов со смертельной инфекцией также оказались два итальянца, один немец и один колумбиец. 

Ранее в ОАЭ отменили финальный этап велогонки из-за заражения COVID-19 двух участников.


Алина ПОПЛАВСКАЯ

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