Диагноз пациента подтвердили повторные анализы

Коронавирус продолжает стремительно распространяться по миру. Вслед за Италией и Францией парализовало Испанию. В Валенсии от COVID-19 умер первый пациент в стране.

Как сообщает издание Redaccion Medica, больной скончался 13 февраля от тяжелой пневмонии. Лишь повторные анализы показали, что он был заражен коронавирусом. Инкубационный период болезни в момент смерти мужчины был уже более двух недель.

С 24 февраля в Испании резко выросло число зараженных новым вирусом. До этого времени болезнь находили только у двух иностранцев, отдыхавших на курортах страны – Канарских и Балеарских островах. Оба пациента заразились за пределами Испании, в настоящее время они уже вылечены и выписались из госпиталя.

Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус рассказал, каков уровень смертности от COVID-19. Как отмечается на сайте ВОЗ, от коронавируса умирают 3,4% больных, в то время как от гриппа – менее 1%.

Кроме того, между COVID-19 и гриппом есть и другие различия. Коронавирус менее заразен, чем сезонное инфекционное заболевание, а его симптомы развиваются быстрее.

Вспышка нового вируса началась в конце декабря прошлого года в городе Ухань в КНР. Эпидемия COVID-19 быстро вышла за пределы Китая. Лидером по числу заболевших в Европе стала Италия.